بعد ان سقطت " قبعته " .. ماذا بعد الطرف الرابع ؟ !



منذ الايام الاولى الحركة الاحتجاجات الشعبية ، مارست السلطة الحاكمة اسلوب القمع والقوة المفرطة للقضاء على الحركة ، مدعية وجود "طرف ثالث" من القناصين الملثمين ، هو من يقوم باطلاق الرصاص الحي على الشباب الاعزل الا من العلم العراقي يلفون به اجسادهم ..



وخلال اربعة اشهر من القتل والاختطاف والتهديد ، استمرت السلطة بادعائها حماية المتظاهرين وان ما يجري ينفذه هذا الطرف الثالث ، تحت مسمى المندسين مرة والمخربين مرة اخرى والمدفوعين باجندات خارجية مرة ثالثة ، في حين ينهمر الرصاص الحي غير مفرق بين من هو مندس ومن هو متظاهر حقيقي ..



واليوم برز على الساحة " طرف رابع " يرتدي قبعات زرقاء ويحمل العصي والهراوات ويخفي الاسلحة النارية والسكاكين .. هذا الطرف يصول ويجول في ساحات التظاهر من التحرير في بغداد حتى الحبوبي في الناصرية ، بالتزامن مع تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة ، دون رادع من القوات الامنية او حتى استنكار كلامي من دعاة الحفاظ على سلمية التظاهرات ، او تعليق من المرشح " الهمام " الذي تعهد بحماية المتظاهرين ..



احد الناشطين اكد :" ان اصحاب القبعات لم يلتزموا بالسلمية وهاجموا كما فعل الطرف الثالث ، وحين دخلوا الى المطعم التركي، اعتدوا بالضرب على الشباب الواقفين في بوابة البناية، ورموا بعضهم من الطوابق العالية"...



الطرف الرابع سقطت " قبعته الزرقاء " وكشف عن نواياه ونوايا محركه .. والمكلف لم ولن يفعل شيئا واناؤه نضح بما فيه .. والمتظاهرون لم ولن يتراجعوا بعد تقديم اكثر من 500 شهيد ..

