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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 شباط 2020 12:17 م

طاقم عراقي يقود لقاء تأهيليا لكأس الاتحاد الآسيوي

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طاقم عراقي يقود لقاء تأهيليا لكأس الاتحاد الآسيوي

يقود طاقم تحكيمي عراقي مؤلف من زيد ثامر للوسط ومساعديه اكرم علي واحمد صباح قاسم ويوسف سعيد حكما رابعا، في الساعة الحادية والنصف من صباح يوم غد الاربعاء بتوقيت بغداد، لقاء تاهيليا لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، بين فريقي نيفيتشي القرغيزستاني وآهال التركمانستاني.

وقال الحكم الدولي زيد ثامر:"  ان طاقم التحكيم يتطلع لتأكيد جدارته في قيادة المباراة التي ستجرى في مدينة أوش القرغيزستانية، سيما بعد النجاحات التي تحققت للصفارة العراقية في المحافل الخارجية".

واكد :"  ان الطاقم العراقييملك الاهلية والمقدرة على قيادة المباراة الى  بر الامان وتسجيل افضل درجات النجاح ، بفضل ما يملكه من مؤهلات فنية عالية وتطبيق لقانون التحكيم الدولي الحديث والخبرات التي كسبها من التعامل في المباريات الخارجية ".
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