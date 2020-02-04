سبعة ملاكمين عراقيين يستعدون لاولمبياد طوكيو .. في اذربيجان



يبدأ المنتخب الوطني العراقي لفئة المتقدمين بالملاكمة يوم الجمعة المقبل ، معسكرا تدريبيا في اذربيجان ، في اطار رحلة الاعداد للاستحقاقات المقبلة المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020.



وقال المدرب طارق الحلو:" ان المنتخب الوطني يؤدي تدريباته المنتظمة في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في المدينة الشبابية ، بمشاركة 7 ملاكمين استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا المقرر ان تقام في الاردن ابتداء من يوم 3 آذار / مارس المقبل ".



واضاف :" ان الاشهر الثلاثة الماضية شهدت تقدما في رحلة اعداد الملاكمين لنزالات بطولة آسيا، وكان المفترض ان يقيم المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا، بيد ان تغيير موعد بطولة آسيا ونقلها من الصين الى الاردن، اسهم في ارباك جدول التحضير" .



وبين الحلو :" ان معسكر اذربيجان الذي يستمر 21 يوماً، سيشهد اقامة لقاءات ودية لملاكمي العراق امام ملاكمي منتخبي كوبا وصربيا اللذين يعسكران في المدة ذاتها هناك ايضا تحضيرا لاولمبياد طوكيو 2020".

