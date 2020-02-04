بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 شباط 2020
آخر الأخبار
محتجو العراق: الصدر خائن للوطن.. ومغردون يطلقون #إرهاب_القبعات_الزرقاء و"#القبعات_الحمراء" بعد ان سقطت " قبعته " .. ماذا بعد الطرف الرابع ؟ ! طاقم عراقي يقود لقاء تأهيليا لكأس الاتحاد الآسيوي سبعة ملاكمين عراقيين يستعدون لاولمبياد طوكيو .. في اذربيجان شركتان كورية وبرتغالية تستثمران فوسفات القائم لمدة 25 عاما المستشار المالي للحكومة : المستثمرون يضيعون بين " اقطاعيات" المحاصصة نائبة : محمد علاوي لن يتمكن من الايفاء بتعهداته للمتظاهرين الفتح : القوى السياسية الشيعية اثبتت عجزها عن ادارة البلد بشكل سليم الخالدي يكشف عن عدد وزراء حكومة علاوي .. وعمرها نائبة عن ائتلاف القوى العراقية ترجح تدخل الكتل السياسية بعملية تشكيل الحكومة من أجل مصالحها الحزبية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 شباط 2020 12:13 م

سبعة ملاكمين عراقيين يستعدون لاولمبياد طوكيو .. في اذربيجان

dsc_4383
سبعة ملاكمين عراقيين يستعدون لاولمبياد طوكيو .. في اذربيجان

يبدأ المنتخب الوطني العراقي لفئة المتقدمين بالملاكمة يوم الجمعة المقبل ، معسكرا تدريبيا في اذربيجان ، في  اطار رحلة الاعداد للاستحقاقات المقبلة المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020.

وقال  المدرب طارق الحلو:" ان المنتخب الوطني يؤدي تدريباته المنتظمة في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في المدينة الشبابية ، بمشاركة  7 ملاكمين استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا المقرر ان تقام في الاردن ابتداء من يوم 3 آذار / مارس المقبل ".

واضاف :" ان الاشهر الثلاثة الماضية شهدت تقدما في رحلة اعداد الملاكمين لنزالات بطولة آسيا، وكان المفترض ان يقيم المنتخب معسكرا تدريبيا في تركيا، بيد ان تغيير موعد بطولة آسيا ونقلها من الصين الى الاردن، اسهم في ارباك جدول التحضير" .

وبين الحلو :" ان معسكر اذربيجان الذي يستمر 21 يوماً، سيشهد اقامة لقاءات ودية لملاكمي العراق امام ملاكمي منتخبي كوبا وصربيا اللذين يعسكران في المدة ذاتها هناك ايضا تحضيرا لاولمبياد طوكيو 2020".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
80CF04A0-877D-4A4E-B537-E6DAABBEC5FD_w1200_r1_s

بعد ان سقطت " قبعته " .. ماذا بعد الطرف الرابع ؟ ! 04 شباط 2020 12:20 م

67346

طاقم عراقي يقود لقاء تأهيليا لكأس الاتحاد الآسيوي 04 شباط 2020 12:17 م

f9816a712-232395

ميمي يستهل مشواره في الدوري البرتغالي بمواجهة " سبورتينغ لشبونة " 03 شباط 2020 12:36 م

الاتحاد العراقي لكرة القدم

اتحاد الكرة يغير آلية اقامة الدوري .. ومكان اقامته 03 شباط 2020 12:32 م

73474970_2486803701438088_3677013779477954560_o

لاعبو الطلبة والكادر التدريبي مسموح لهم بالتصريح .. في يومين فقط ! 02 شباط 2020 10:46 ص

236897

ملعب الشعب اول منشأ رياضي عراقي ينال شهادة ايزو 9001 02 شباط 2020 10:43 ص

نادي أربيل الرياضي

رسميا .. لاعب صربي لتعزيز وسط اربيل 01 شباط 2020 04:06 م

اتحاد الكرة

نجم دولي سابق : وجود "النجوم"في اتحاد الكرة أمر ضروري 01 شباط 2020 12:27 م

التعليقات