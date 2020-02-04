شركتان كورية وبرتغالية تستثمران فوسفات القائم لمدة 25 عاما



اعلن احمد المحلاوي قائمقام القائم ، غربي الانبار ، عن احالة معمل فوسفات القائم للاستثمار الى شركتين تشيكية وبرتغالية لمدة 25 عاما.



وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان الجهات المعنية احالت الفرصة الاستثمارية الخاصة بتأهيل معمل فوسفات القائم في محافظة الانبار، مع ملحقاته كافة ، الى الشركتين التشيكية والبرتغالية على وفق اتفاقيات جرت بين الحكومة المركزية والجهات المستثمرة للمشروع ".



واضاف :" ان الجهات الموقعة على العقد اشترطت دفع رواتب منتسبي المعمل واصحاب العقود والاجراء اليوميين ، ابتداء من توقيع العقد والمصادقة عليه رسميا " ، مشيرا الى :" ان نسبة الاضرار في المعمل 70% نتيجة قيام عصابات داعش ، ابان سيطرتها على القضاء ، بعمليات تخريبية طالت العديد من ملحقاته ".