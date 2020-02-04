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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 شباط 2020 12:11 م

شركتان كورية وبرتغالية تستثمران فوسفات القائم لمدة 25 عاما

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شركتان كورية وبرتغالية تستثمران فوسفات القائم لمدة 25 عاما

اعلن احمد المحلاوي قائمقام القائم ، غربي الانبار ، عن  احالة معمل فوسفات القائم للاستثمار الى شركتين تشيكية وبرتغالية لمدة 25 عاما.

وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان الجهات المعنية احالت الفرصة الاستثمارية الخاصة بتأهيل معمل فوسفات القائم في محافظة الانبار، مع ملحقاته كافة ،  الى الشركتين التشيكية والبرتغالية على وفق اتفاقيات جرت بين الحكومة المركزية والجهات المستثمرة للمشروع ".

واضاف :" ان  الجهات الموقعة على العقد اشترطت دفع رواتب منتسبي المعمل  واصحاب العقود والاجراء اليوميين ، ابتداء من توقيع العقد والمصادقة عليه رسميا " ، مشيرا الى :" ان نسبة الاضرار في المعمل 70% نتيجة قيام عصابات داعش ، ابان سيطرتها على القضاء ، بعمليات تخريبية طالت العديد من ملحقاته ".
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