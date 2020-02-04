المستشار المالي للحكومة : المستثمرون يضيعون بين " اقطاعيات" المحاصصة



كشف مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، عن المعوقات التي تواجه فرص الاستثمار في العراق، مبينا ان قانون الاستثمار في العراق هو من احسن القوانين بين مثلائه في الدول المجاورة.



وقال صالح في تصريح صحفي :" ان قانون الاستثمار في العراق هو من احسن القوانين بين مثلائه في الدول المجاورة، الا ان اكبر ما يعيق فرص الاستثمار هو عدم وجود خريطة استثمارية للاراضي المهيأة لان تكون اراضي فرص استثمارية ".



واضاف :" ان هذا يدفع بالباحثين عن فرص الاستثمار في العراق الى البحث عنها ، بانفسهم ، بين الوزارات والبلديات، وبالتالي ضياعهم بين اقطاعيات المحاصصة ".

