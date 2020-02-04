نائبة : محمد علاوي لن يتمكن من الايفاء بتعهداته للمتظاهرين



شككت النائبة عن ائتلاف "النصر" ندى شاكر جودت ، بامكانية ايفاء رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي بالتعهدات التي قطعها للمتظاهرين عند تكليفه .



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان امام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، مهمة صعبة وهي اختيار كابينته الوزارية ".



واوضحت :" ان الكتل التي اختارت علاوي ستضغط عليه في الخفاء من اجل الحصول على المكاسب السياسية، كما حدث في عملية اختيار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ".



واضافت :" ان امام علاوي مهمة صعبة جداً، في ظل وجود تنافس سياسي على الاستحقاقات، ومن ثم سيواجه مشكلة معقدة ربما تستمر لاشهر حتى يتمكن من تشكيل كابينته الوزارية "، مشيرة الى :" ان الايفاء بالتعهدات التي وعد بها المتظاهرين امر صعب، في ظل الفترة القصيرة التي سيدير فيها الحكومة المؤقتة ".