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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 شباط 2020 12:05 م

نائبة : محمد علاوي لن يتمكن من الايفاء بتعهداته للمتظاهرين

الشارع العراقي يغلي
نائبة : محمد علاوي لن يتمكن من الايفاء بتعهداته للمتظاهرين

شككت النائبة عن ائتلاف "النصر"  ندى شاكر جودت ، بامكانية ايفاء رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي  بالتعهدات  التي قطعها للمتظاهرين عند تكليفه .

وقالت جودت في تصريح صحفي :"  ان امام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، مهمة صعبة وهي اختيار كابينته الوزارية ".

واوضحت :" ان الكتل التي اختارت علاوي ستضغط عليه في الخفاء من اجل الحصول على المكاسب السياسية، كما حدث في عملية اختيار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ".

واضافت :" ان امام علاوي مهمة صعبة جداً، في ظل وجود تنافس سياسي على الاستحقاقات، ومن ثم سيواجه مشكلة معقدة ربما تستمر لاشهر  حتى يتمكن من تشكيل كابينته الوزارية "، مشيرة الى :" ان الايفاء بالتعهدات التي وعد بها المتظاهرين امر  صعب، في ظل الفترة القصيرة التي سيدير فيها الحكومة المؤقتة ".
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