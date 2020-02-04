عاجل .. انتشار أمني كثيف في مدخل ساحة الاعتصام ببابل لحماية المحتجين من أصحاب القبعات الزرق ع د Copy أخبار متعلقة انسحاب أصحاب "القبعات الزرق" من الشوارع سيناريو لتصفية التظاهرات ..عرابه الصدر ومنفذوه القبعات الزرق ..والمكلف صامت الصدر يحاول إنهاء انتفاضة العراق.. ويدعو ميليشياته للوقوف مع القوى الأمنية ضد المتظاهرين تقرير| القبعات الزرق.. الدولة التي يحكمها الصدر وتقوم بإزاحة المتظاهرين من الساحات بالقوة انسحاب أصحاب "القبعات الزرق" وعودة المتظاهرين للسيطرة على جسر الجمهورية العشرات من أصحاب القبعات الزرق يحاولون السيطرة على جسر الجمهورية