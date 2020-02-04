الفتح : القوى السياسية الشيعية اثبتت عجزها عن ادارة البلد بشكل سليم



اكدت كتلة "الفتح" النيابية:" ان القوى السياسية الشيعية اثبتت عجزها عن ادارة البلد بشكل سليم ".



وقال النائب عن الكتلة علي العبودي في تصريح صحفي :" ان ازمة اختيار رئيس الوزراء وتأخر حسم الملف اثبتت ، بالدليل القاطع ، ان القوى السياسية الشيعية متلكئة وعاجزة عن ادارة البلد بنحو سليم ".



واضاف :" ان كتلتي "سائرون" و "الفتح" ، كما كلفتا في وقت سابق عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المستقيلة ، اختارتا اليوم علاوي بديلاً عنه ".



واوضح :" ان تمرير رئيس مجلس الوزراء المكلف في مجلس النواب على وفق ما نص عليه الدستور باغلبية معينة، يحتاج من الناحية الواقعية الى توافق بين الكتل السنية والكردية، ولا يمكن لقائمتي سائرون والفتح بمفردهما ان تمنحا الثقة للحكومة الجديدة" ، مشيرا الى :" ان الرفض الذي يتعرض اليه علاوي من اوساط شعبية امر طبيعي، نتيجة الغضب الشعبي على اداء الكتل السياسية ، التي مهما تقدم من اسماء لتشكيل الحكومة فان الرأي العام لن يرضى عليها".