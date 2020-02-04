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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 شباط 2020 12:02 م

الخالدي يكشف عن عدد وزراء حكومة علاوي .. وعمرها

رئيس كتلة "بيارق الخير"، النائب محمد الخالدي
الخالدي يكشف عن عدد وزراء حكومة علاوي .. وعمرها

كشف  النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية ، عن عدد الوزراء في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي ، مبينا :"  ان  اعضاء  الكابينة  الوزارية جميعهم من المستقلين والمهنيين".

واوضح الخالدي في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيشكل حكومة انتقالية مؤلفة من اثنين وعشرين وزارة ، في غضون خمسة عشر يوما".

واضاف :" ان عملية اختيار الوزراء بعيدة عن نفوذ وسلطة الاحزاب والكتل البرلمانية ، وتعتمد على معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة"، مشيرا الى :" ان علاوي اختار فريقا متكاملا عمل معهم على تحديد اسماء  كابينته الحكومية قبل فترة من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية".

وبين الخالدي ، وهو احد النواب الموقعين على طلب ترشيح محمد علاوي :" ان عمر الحكومة الانتقالية سيكون قصيرا ، لا يتجاوز السنة، وستعمل في هذه الفترة على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية".
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