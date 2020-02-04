الخالدي يكشف عن عدد وزراء حكومة علاوي .. وعمرها



كشف النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة "بيارق الخير" النيابية ، عن عدد الوزراء في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي ، مبينا :" ان اعضاء الكابينة الوزارية جميعهم من المستقلين والمهنيين".



واوضح الخالدي في تصريح صحفي :" ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيشكل حكومة انتقالية مؤلفة من اثنين وعشرين وزارة ، في غضون خمسة عشر يوما".



واضاف :" ان عملية اختيار الوزراء بعيدة عن نفوذ وسلطة الاحزاب والكتل البرلمانية ، وتعتمد على معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة"، مشيرا الى :" ان علاوي اختار فريقا متكاملا عمل معهم على تحديد اسماء كابينته الحكومية قبل فترة من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية".



وبين الخالدي ، وهو احد النواب الموقعين على طلب ترشيح محمد علاوي :" ان عمر الحكومة الانتقالية سيكون قصيرا ، لا يتجاوز السنة، وستعمل في هذه الفترة على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية".