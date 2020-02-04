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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 شباط 2020 11:46 ص

نائبة عن ائتلاف القوى العراقية ترجح تدخل الكتل السياسية بعملية تشكيل الحكومة من أجل مصالحها الحزبية

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نائبة عن ائتلاف القوى العراقية ترجح تدخل الكتل السياسية بعملية تشكيل الحكومة من أجل مصالحها الحزبية


رجحت النائبة عن  ائتلاف القوى العراقية  نهلة الراوي تدخل الكتل السياسية في عملية تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي من أجل “مصالحها الحزبية.

 وقالت الراوي،”: نشعر بأن الكتل السياسية ستتدخل بعملية تشكيل الحكومة المقبلة. مبينة: أن تدخلها سيكون من اجل مصالحها الحزبية، وليس من اجل مصلحة البلد.

وأضافت: أن الشعب يريد عملية اصلاحية حقيقية، والابتعاد عن التجارب السابقة في عملية اختيار الوزراء على اساس المحاصصة السياسية او القومية، لذا نأمل منه الابتعاد عن هذه المسألة  مشيرة الى : أن علاوي عليه الاعتماد على الكفاءة والنزاهة في اختيار وزراء حكومته من أجل انجاح برنامجه الحكومي.

وأكدت الراوي: أهمية إجراء تغيير وزاري شامل للكابينة الوزارية المقبلة.
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