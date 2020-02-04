نائب: أول مهام الحكومة المقبلة إنهاء مشروع قانون الموازنة وإرساله إلى البرلمان





اكدت عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان أول مهام الحكومة المقبلة بعد تشكيلها هو إنهاء مشروع قانون الموازنة العامة 2020 وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره بالتصويت.



وقال كوجـر، ان « اول مهام الحكومة المقبلة من المفترض هو إنهاء مشروع قانون الموازنة وإرساله الى مجلس النواب ليأخذ مساره الدستوري والقانوني في التصويت «، محذرا من ان « الوضع الاقتصادي والمالي للعراق لا يسمح بالمزيد من التأخير «.



واوضح ان « اهم التحديات التي تواجه مجلس النواب هو عدم اقرار قانون الموازنة للعام الحالي، برغم دخولنا في الشهر الثاني من عام 2020 «.



واضاف ان « حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي تحولت الى تصريف أعمال منذ كانون الأول من العام الماضي، لكنها لم ترسل مشروع قانون الموازنة لغرض اقراره امام البرلمان «. مبينا ان « الوضع الدستوري لحكومة تصريف الأعمال هو التسيير اليومي لعمل السلطة التنفيذي والأمور الطارئة، وليس لها الحق في إرسال الموازنة أو حتى صياغتها «.



وتابع ان « تأخير ارسال الموازنة من الحكومة قبل استقالتها ألقى بسلبياته على الوضع الحالي، لان العديد من المشاريع الاستراتيجية قد تعطلت في وقت يحتاج المواطن العراقي إلى توفير متطلبات العيش من خلال الخدمات الصحية والتربوية «.