مستشار سابق: مهمة علاوي في تشكيل الوزارة تبدو مستحيلة

أكد المستشار السابق لرئيس الجمهورية فرهاد علاء الدين، أن مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تبدو في غاية الصعوبة.

وقال علاء الدين في تصريح صحفي، إن “ﻣﻬﻤﺔ ﻋـــــﻼوي ﺗـﺒـﺪو ﻓـﻲ ﻏــﺎﻳـﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ بين نقيضين، ﻫﻤﺎ اﻟﺸﺎرع واﻟﻜﺘﻞاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﺬهﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻟـﻮ أﺣﺴــﻦ اﺧـــﺘﻴﺎر الفريق المحيط ﺑﻪ واﺧـﺘـﺎر الـﻮزراء ﻋــﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣـــﺒـــﺪأ اﻟــﻜــﻔــﺎءة واﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﺑـــــﺪل المحاصصة والمحسوبية”.

وأﺿـﺎف أن “اﻷﺣـــﺰاب أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ زاوﻳﺔ ﺿﻴﻘﺔ وﻟــــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ رﻓــﺾﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻪ ﻟـﻠـﻮزراء ﻟـﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﺮﺷــﻴـﺤﺎت ﺻﺎﺋـﺒﺔ”،ﻣﺸﻴراً إﻟﻰ أن “اﻟﺸﺎرع ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺲ ﻣـﻮﺣـداً وﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮﻣـﻦ اﻻﻧـﻘـﺴـﺎﻣـﺎت اﻟــﺤــﺎدة، وﻻﻳــﻮﺟــﺪ ﻣــﻦ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻪ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﺴﺐ مجموعة ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻓﻠﻦ ﻳـﻜـﻮن هناك ﻣـﺎ ﻳـﻤﻜﻦ أن ﻳـﺨـﺸـﻰ ﻣـﻨـﻪ ﺧـﺼـﻮﺻﴼ إذا ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪاته”.

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