مجلس الوزراء ينهي عمل اللجنة الوزارية المعنية بتعيينات الدرجات الخاصة

كشف مصدر في مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء عمل اللجنة الوزارية الخاصة بتعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين.

وقال المصدر في حديث له إن “مجلس الوزراء قرر إنهاء عمل اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦١) لسنة ٢٠١٦، الخاصة بوضع الآليات الخاصة بتعيين وكلاء الوزارات والمديرين العامين”.

وأضاف إن “القرار أشار إلى وجود لجنة أخرى مؤلفة لنفس الغرض، التي شكلت بموجب الأمر الديواني رقم (١٩٩) لسنة ٢٠١٩”.

وأفاد بأن “اللجنة المشكلة حديثاً، هي من تعمل على وضع الآليات الخاصة باختيار مناصب الدرجات الخاصة”.

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