كتلة الحكمة النيابية: لن نصوت لاي مرشح متحزب يطرحه علاوي ضمن كابينته الوزارية





أكدت كتلة الحكمة النيابية، ، أنها ستمتنع من التصويت لاي مرشح متحزب يطرحه رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ضمن كابينته الوزارية،.

وقال النائب عن الكتلة اسعد المرشدي في تصريح صحفي إن “كتلة الحكمة النيابية ستمتنع عن التصويت لاي مرشح متحزب ضمن كابينة علاوي التي سيقدمها لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة”، لافتا إلى إن “تمرير المرشح يجب إن يكون مستقلا وتنطبق عليه شروط ساحات التظاهر والمرجعية الدينية”.

وأضاف أن “علاوي ملزم بالكشف عن اي جهة سياسية تضغط عليه لتمرير وزرائها ضمن كابينته الوزارية”، مبينا أن “مصير علاوي سيكون مشابها لمصير رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في حال خضع لضغوط الكتل السياسية”.