نائب : علاوي سيقدم رؤية حكومية جديدة ولن يستمر بتنفيذ برنامج سلفه المستقيـل







اكدت النائب احمد الكناني أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لن يستمر بتنفيذ برنامج سلفه المستقيل عادل عبد المهدي وسيقدم برنامجا ذو رؤية جديدة.



وقال الكناني في تصريح صحفي ان "استمرار حكومة محمد علاوي لحين التهيئة لانتخابات مبكرة ، لا يعني قطعـا استكمال البرنامج الحكومي لسلفه المستقيل عادل عبد المهدي "، مشيرا الى انه من البديهي ان تكون لكل حكومة رؤية تختلف عن سابقاتها ".





وأضاف ان " علاوي سيأتي الى البرلمان ببرنامج حكومي يختلف عن برنامج سلفه عادل عبد المهدي "، مرجحا امكانية ان يتضمن البرنامج الجديد لحكومة رئيس الوزراء المكلف الاستمرار بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية لكونها اتفاقية اطار اقتصادي مهمة للعراق ".