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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 04 شباط 2020 11:23 ص

التميمي تؤكد ارتفاع معدل العجز في الموازنة الى نحو 48 تريليون دينار

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التميمي تؤكد ارتفاع معدل العجز في الموازنة الى نحو 48 تريليون دينار


اكدت  عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي  ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة 2020  الى نحو 48 تريليون دينار  .


وقالت  التميمي ، ان " العجز المالي كبير للغاية في مسودة قانون الموازنة العامة 2020 حيث وصل الى نحو 48 تريليون دينار  ،وهذا هو السبب الحقيقي لعدم ارسال الموازنة الى البرلمان حتى الان ".



واضافت ان" الحكومة المستقيلة تحاول تحميل اعباء وتداعيات ارتفاع  العجز في موازنة ٢٠٢٠ الى  رئيس الوزراء المكلف لتتخلص من المسؤولية "، مبينة انه  و" منذ 15 تشرين الاول الماضي كان يفترض ان تكون الموازنة جاهزة امام البرلمان  ".


واوضحت ان "  تلكؤ الحكومة المستقيلة بذريعة تصريف الاعمال يعود الى تهربها من المساءلة عن اسباب ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة ".
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