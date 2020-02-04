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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 11:18 ص

ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة إلى 48 تريليون دينار

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سجلت الموازنة العامة ارتفاعا في معدل العجز للعام الجاري 2020 الى نحو 48 تريليون دينار .
وذكرت ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي : “أن العجز المالي كبير للغاية في مسودة قانون الموازنة العامة 2020 وهذا هو السبب الحقيقي لعدم ارسال الموازنة الى البرلمان حتى الآن “.
وأوضحت أن الحكومة المستقيلة تحاول تحميل أعباء وتداعيات ارتفاع العجز في موازنة 2020 الى رئيس الوزراء المكلف لتتخلص من المسؤولية .. مبينة أنه منذ 15 أكتوبر الماضي كان يفترض أن تكون الموازنة جاهزة أمام البرلمان .
يواجه العراق مشاكل مالية تتمثل بسداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية، ومنها الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا، خاصة وأن هذه الديون تم توجيهها لشراء أسلحة ومعدات قتالية .
يُذكر أن إقرار الموازنة غالبا ما يتأخر نتيجة المناقشات والتعديلات الكثيرة التي تطرأ عليها بمجلس النواب، وإعادة إرسالها لمجلس الوزراء للأخذ بهذه التعديلات قبل التصويت عليها.

ع د

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