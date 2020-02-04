عاجل| استمرار إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في الديوانية لليوم الثالث على التوالي Copy أخبار متعلقة الدهلكي: 350 عائلة نازحة لا تستطيع العودة لمنازلها بسبب سيطرة الميليشيات لليوم الثالث على التوالي.. المتظاهرون يغلقون عددا من الطرق الرئيسية في بغداد و المحافظات "الموت لولاية الفقيه".. هتافات متظاهري إيران.. وسقوط جرحى برصاص قوات خامنئي متظاهرون يغلقون محطة الطاقة الحرارية بواسط لليوم الثالث على التوالي لليوم الثالث والثلاثين على التوالي.. تواصل تظاهرات العراق وعصيان مدني تام انخفاض أسعار النفط العالمية لليوم الثالث على التوالي بسبب المخزونات الأمريكية