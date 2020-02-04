جبهة النجيفي تؤكد رفضها لأي فعل أو محاولة لفض الاعتصامات بالقوة





اكدت جبهة الإنقاذ والتنمية، التي يرأسها اسامة النجيفي رفضها لأي فعل أو محاولة لفض الاعتصامات بالقوة ، عادة ذلك عملا عدوانيا يتعين وقفه فوراً.



وقالت الجبهة في بيان" انه منذ اليوم الأول لإنطلاق التظاهرات السلمية مطالبة بوطن وكرامة ، أعلنت جبهة الإنقاذ والتنمية تأييدها المطلق للمتظاهرين ، ودعمهم ومساندتهم من أجل تحقيق المطالب لأنها أهداف شعب أوصلته العملية السياسية في انسداداتها إلى اليأس من قدرتها على تحقيق الحد الأدنى من المطالب المشروعة".



وأضافت" انه انسجاما مع هذا الموقف عرضت الجبهة في وقت مبكر خريطة الحل عبر استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تعد لقوانين الانتخابات والمفوضية المستقلة ، وتحاسب قتلة المتظاهرين وتكافح الفساد ، وتشرف على انتخابات مبكرة باشراف الأمم المتحدة بعد حل البرلمان ، مبينة انه وبرغم عشرات الآراء والمقترحات والخطط ، فلن ترق أية رؤية في وضوحها وشموليتها من رؤية جبهة الإنقاذ والتنمية في دعم المتظاهرين السلميين ومساندتهم ، بل أن الجبهة أصدرت مؤخرا بيانا يوضح بشكل لا لبس فيه على المهام المنتظرة لأي رئيس وزراء قادم ، وربطت تأييدها بتلك الشروط لا غير".







واكدت " إن التاريخ لن يرحم من يرفع اصبع تهديد بوجه المتظاهرين ، فكيف وهم يواجهون أنواعا شتى من الاستهداف والتشويه" مشيرة الى أن مبادئ وأهداف ثوار تشرين لن تسقط أبدا ، لأنها مرتبطة بالضمير الحي والجذوة المتقدة التي يحملها العراقيون يوم كانت رسالتهم الإنسانية تغطي الاتجاهات الأربعة .