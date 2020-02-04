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الثلاثاء, 04 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 04 شباط 2020 10:47 ص

الطائرات الإيرانية تتوقف في مطارات أوروبا لعدم تزويدها بالوقود

طائرة إيرانية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، أن طائرتين تابعتين للشركة توقفتا في مطار مدينة ميلان الإيطالية، بسبب عدم القدرة على التزود بالوقود في مطارات أوروبا الوسطى، نتيجة العقوبات الأمريكية والظروف الجوية السيئة.

وذكرت الشركة في بيان لها، بعدما اعتذرت لركاب الطائرتين، أنه سيتم تأجيل رحلتين من الخطوط الجوية الإيرانية من أمستردام ولندن إلى طهران، بسبب عدم القدرة على التزود بالوقود في مطارات الدول الأوروبية الوسطى، بسبب العقوبات.

وأضافت أن الطائرة التي كانت في رحلة من مطار امستردام في هولندا إلى مطار الخميني الدولي بطهران، هبطت في مطار مدينة ميلان الإيطالية، وأن الطائرة الثانية التي كان من المقرر أن تغادر مطار لندن الدولي إلى طهران توقفت بسبب حاجتها للوقود وسوء الأوضاع الجوية، وأن هذه الرحلة تأجلت.

وتابعت إن طائرة للخطوط الجوية الإيرانية كانت متجهة من امستردام إلى إيران توقفت لأكثر من 20 ساعة في مطار ميلان، وجرى نقل ركاب الطائرتين إلى الفنادق.

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