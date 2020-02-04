المشهداني: حكومة محمد علاوى لا تمثل المتظاهرين

أكد المحلل السياسي رعد المشهداني، أن أحد أبرز أسباب استمرار المظاهرات ارغم اختيار محمد علاوى رئيسا للحكومة الجديدة، هو أن الشارع العراقي لم يختار محمد علاوى، ولكن الأحزاب السياسية هي من اختارته، كما أن التظاهرات مستمرة فى الشارع حتى تتحقق جميع المطالب المشروعة.



وأشار إلى أن الدستور العراقي كفل التظاهر فى حال وجود خروقات وفى حال وجود مفسدين.



وقال المشهداني، إن الحكومة العراقية يجب تغييرها من قبل الشارع العراقي، لافتا إلى أن الشارع ينتفض منذ شهر أكتوبر الماضي، وحتى الآن وهناك بعض الخروقات التي تم تسجيلها ضد المتظاهرين السلميين.



وأوضح المشهداني، أن حكومة محمد علاوى لا تمثل المتظاهرين، إنما جاءت بناء على اختيارات الأحزاب العراقية، والأجندات الخارجية التي تمثل مصالحهم الخاصة فقط.