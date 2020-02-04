كواليس إختيار علاوي.. حزب الله رشحه للحكومة وأخذت تعهدات خطية منه للحفاظ على مصالح أحزاب إيران

حزب الله اللبناني صاحب الاختيار الأول لعلاوي.. وعلاقات وطيدة تربط "المكلف" بالميليشيا المجرمة



في وقت يكذب فيه المرشح المكلف محمد توفيق علاوي على الشارع العراقي، ويقول إن حكومته ستكون مستقلة، وإنه لن يكون للنخبة الفاسدة والأحزاب الشيعية نصيب في حكومته المرتقبة.

كشفت وثائق متداولة، عن تعهدات خطية أقدم عليها توفيق علاوي لقوى إيران وأحزابها بألا يقترب من نفوذهم أو ميليشياتهم طوال الفترة القادمة.

كما تعهد خطيًا بأن يأخذ معه في الكابينة الوزارية شخصيات من عندهم حتى تسير الأمور وفق النظام القديم تمامًا، لكنه وفي محاولة للضحك على الشارع العراقي، سيحاول الاستعانة ببعض الشخصيات المقربة من المحتجين للإدعاء أن حكومته تمثل الشارع العراقي ومطالب العراقيين!

كما كشفت المصادر أن "علاوي" له علاقات وطيدة بحزب الله اللبناني وانه كان كلمة السر وراء اختياره.

وكشفت مصادر سياسية، عن تقديم المكلف بتشكيل الحكومة العراقية محمد توفيق علاوي تعهدات خطية تلزمه أمام القوى السياسية الموالية لإيران بالحفاظ على جميع مصالحها.

وذكرت مصادر مطلعة على كواليس مفاوضات التكليف في أن القوى الشيعية حجزت حصتها من الكابينة الوزارية الجديدة، وأفردت حصصا مُرضية للقوى السياسية الكردية والسنية لضمان تأييدها لحظة التصويت على منح الثقة لحكومة علاوي في مجلس النواب. وبرغم تعهد علاوي بأن تكون حكومته مستقلة تماما، إلا أن الجميع يدرك أن هذه التعهدات تطلق للاستهلاك الإعلامي، لأن الأطراف التي تتحاصص مناصب الدولة لن تمرر أي حكومة ما لم تَطمئن على مصالحها.

كما كشفت مصادر مقربة من علاوي، إن رئيس الوزراء المكلف سيحاول أن يلون كابينة الوزراء بأسماء محسوبة على حركة الاحتجاج، كي يستخدمها في الدفاع عن استقلالية حكومته وينفي حقيقة أنها تشكيلة محاصصة سياسية بامتياز.



وسرب أنصار رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي معظم وثائق المفاوضات الخاصة بتكليف علاوي، من بينها ورقة مكتوبة بخط اليد تتضمن شروطا وضعها زعماء تحالف الفتح برئاسة هادي العامري على رئيس الوزراء الجديد، بينها تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الغامضة مع الصين والعمل على إخراج القوات الأميركية من العراق خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة!

ويترجم اختيار علاوي إصرار الطبقة السياسية الحاكمة، على تكليف شخصية تتصل بها وتنحدر منها، ورفض جميع محاولات إقحام "أجسام غريبة" في كيانها، وذلك للاستفادة من شبكة المصالح والزبائنية التي تحكم الحياة السياسية في العراق.

كما لعب مقتدى الصدر، دورا كبيرا في تسمية علاوي مرشحا مكلفا لتشكيل الحكومة الجديدة، عندما دفع بأنصاره إلى احتلال ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات لمنع أي اعتراضات شعبية في صفوف المتظاهرين. فيما طالب لاحقا بإعادة فتح المدارس والجامعات وإنهاء الإضراب المتواصل.

وخلال الأيام التي سبقت اختيار علاوي، أجرى الصدر مباحثات مطولة مع زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري، الذي يقود تحالف الفتح، إحدى أكبر الكتل البرلمانية، لاختيار رئيس وزراء جديد. واتفقت جميع المصادر التي واكبت هذه الاجتماعات على أن علاوي كان يحظى بدعم ومباركة الصدر والعامري معا، وأن الخلافات بينهما كانت تدور حول حصص كل منهما في حكومته.

وسبق لتفاهم مماثل بين الصدر والعامري أن أنتج عادل عبدالمهدي رئيسا للحكومة التي نظر إليها على أنها الأضعف والأسوأ أداء خلال الأعوام الأخيرة.



وإذا كان عبدالمهدي – وفقا لتقرير نشرته جريدة العرب- لديه شيء من التأييد الداخلي لارتباطه سنوات عدة بالحياة السياسية متنقلا بين مناصب عدة، فإن علاوي توارى عن الأنظار منذ اتهامه من قبل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بسرقة أموال وزارة الاتصالات، ما طرح أسئلة عديدة بشأن الأسباب التي تدعو القوى السياسية إلى إحياء شخصية سياسية من هذا النوع. لكن الجواب على هذا السؤال لم يكن متاحا في بغداد، وإنما في بيروت، فعلاوي هو إحدى أشد الشخصيات العراقية قربا من حزب الله، وسبق أن قدم له تسهيلات كبيرة في قطاع الاتصالات العراقي عندما كان وزيرا في حكومة المالكي، تمثلت في حصول شركات تمثله على عقود بملايين الدولارات لسنوات. وحتى هذه اللحظة، تهيمن شركتان تابعتان لحزب الله، على ثلاثة عقود كبيرة جدا في قطاع الاتصالات، بعدما حصلتا عليها في زمن علاوي. ويقول مطلعون على كواليس هذا الملف، إن هذه العقود تشكل العمود الفقري للموازنة المالية التي يعتمد عليها حزب الله اللبناني في دفع رواتب مقاتليه.

والمرتقب بعد هذه الفضائح السياسية، أن يشهد العراق مزيد من التظاهرات الساخنة خلال الفترة المقبلة ولن يقبل العراقيون بدمية اختارها حزب الله لحكم العراق.