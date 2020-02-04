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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 04 شباط 2020 12:40 ص

صالح وأردوغان يبحثان دعم المجتمع الدولي للملف العراقي

أردوغان وبرهم صالح

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الاثنين، على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان أصدره، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان”. وأضاف أن “صالح قدّم خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، وعبر عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا”.

وتابع أنه “تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”، لافتا إلى أنه “تم بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وإيجاد الحلول للأزمات بالركون الى الحوار البنّاء والجاد بين جميع الأطراف”.

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