اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، عن الاتفاق مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب "القبعات الزرق" من الشوارع.

وقال المحافظ في بيان، "في البداية أتقدم بأسمي و بأسم الحكومة المحلية لكل من ساهم ويحرص على أمن وأمان مدينتنا المقدسة النجف الأشرف، ونبين لكم أيها الأحبة الكرام انه تم الاتفاق قبل قليل مع قيادات التيار الصدري على انسحاب أصحاب القبعات الزرق من الشوارع على ان يكون عملها الإسناد لحفظ الأمن والنظام للمدارس ودوائر الدولة ومنع أي عملية تخريب للنظام العام والمصالح العامة والخاصة وبإشراف القوات الامنية في المحافظة".

واضاف، "كما أننا وجهنا وخولنا ضباط ومنتسبي قيادة شرطة النجف الأشرف بعدم السماح لأي شخص بقطع الطرق والشوارع العامة كونها ملك الجميع والزائرين الكرام". وتابع، "مجددين دعوتنا للاحبة المتظاهرين ان تكون مظاهراتهم وفعالياتهم داخل المنطقة المخصصة للتظاهر (ساحة الصدرين) فقط وهي مؤمنة من قبل الاجهزة الامنية وتمنع اي عملية تعرض لهم كما كنا مؤمنيّن لها في الفترة السابقة وهذا واضح لديهم".

وقال المحافظ، "كما ونطلب من الجميع ان يتجنبوا حمل السلاح بكافة انواعه احتراما لمدينة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب علي عليه السلام و لنتعاون جميعاً بأن تكون مدينتنا النجف الاشرف عنواناً للسلم و السلام". وذكر، "اخوتي وابنائي الشباب المتظاهر أنتم قادة المستقبل تحملتم مسؤولية كبيرة لإصلاح الوطن وإصلاح واقع الشعب العراقي ورفض كل مظاهر الفساد واملنا بكم أن تكونوا على قدر المسؤولية تجاه قضيتكم وتجاه مدينتكم".

واختتم الياسري بيانه بالقول، "اقدم شكري وتقديري لشيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة ومسؤولي التنسيقيات للمظاهرات والنشطاء والإعلاميين الذين حرصوا ويحرصون على إطفاء نار الفتن ووأد المؤامرات وحفظ امن مدينتهم المقدسة".