تنسيق بين الداخلية والتعليم لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس

أعلنت وزارة الداخلية، أنها سترسل تعزيزات أمنية لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري اجرى مساء اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً بوزيرة التربية سها العلي بك لمناقشة أهم المواضيع التي تتعلق بالعملية التعليمية في البلاد”.

وأضاف البيان أنه “تم بحث تداعيات غلق المدارس والمؤسسات التربوية وتعطيل الدوام فيها”، مبيناً أن الياسري “وجه بإرسال تعزيزات أمنية لضمان سير العملية التعليمية وإعادة فتح المدارس أمام الطلبة”.

وأكد البيان أن “وزارة الداخلية ستأخذ على عاتقها تأمين الحماية اللازمة للمدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية”، لافتاً إلى أنه “أوعز بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب وللملاكات التدريسية”.