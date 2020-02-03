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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 03 شباط 2020 11:27 م

مصدر سياسي :يكشف إتفاق رئاسات كردستان الثلاث بشأن وزارات الكرد"بحكومة علاوي"

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كشف مصدر سياسي مطلع، الإثنين (3 شباط 2020) عن مجريات اجتماع رئاسات الإقليم الثلاث، اليوم في إقليم كردستان،

لافتا الى ان الاجتماع شدد على ضرورة التفاهم مع المكلف الجديد بتشكيل الحكومة العراقية، محمد توفيق علاوي، باستمرار الامتيازات ذاتها التي حصل عليها إقليم كردستان خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر إن "المجتمعين شددوا على ضرورة استمرار تولي شخصية كردية قيادية منصب وزارة المالية، وذلك لأهميتها الكبيرة، ومساهمتها بإيصال المبالغ والمستحقات والرواتب في وقتها المحدد". وأضاف، أن "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني متفقان على ضرورة الإبقاء على فؤاد حسين بمنصب وزارة المالية أو في حال رفضه من قبل رئيس الحكومة محمد توفيق علاوي، يتولي شخصية قيادية أخرى من الديمقراطي هذه الوزارة بشرط يكون من الخط الأول". وأشار إلى أن "الكرد اتفقوا على أن الوزارات الأخرى الخدمية ليست بأهمية المالية، وتركوا خيار منحه لرئيس الوزراء المكلف على أن تكون بأهمية الوزارات التي حصل عليها الكرد في عهد عبد المهدي"، مستدركا "لكن الاتحاد الوطني سيستمر بالتفاوض من أجل الحصول على وزارة العدل لأهميتها في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وتابع، أن "الوفد الكردي الذي سيتفاوض مع علاوي حول حصة المكون من الوزارات، وأيضا البرنامج الحكومي سيكون وفداً موحدا يضم الحزب الديمقراطي والاتحاد عكس الفترة الماضية، التي كان فيها كل حزب يتفاوض لوحده".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي. وفي هذا الصدد، كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد (02 شباط 2020)، عن عدد الوزارات التي ستكون في حكومة محمد توفيق علاوي، والتي كُلف برئاستها يوم أمس. وقال البخاتي، في حديثه ا ن "المؤشرات تقول وتؤكد ان حكومة علاوي، ستكون بنفس الوزارات الحالية، دون اي تقليص فيها، وتكون حكومة طبيعية لها كامل الصلاحيات، حالها كحال الحكومة المستقيلة". وبين، ان "مهمة حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون معالجة الملفات المهمة، على رأسها اقرار موازنة 2020، والانتخابات المبكرة وفرض القانون، وانصاف شهداء وجرحى التظاهرات". وأشار البخاتي إلى أن "القوى السياسية تنتظر ما يتمكن من تطبيقه رئيس الوزراء المكلف على أرض الواقع، وما سوف يتضمنه برنامجه الحكومي".

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أخر تعديل: الإثنين، 03 شباط 2020 11:32 م
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