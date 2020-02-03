ديالى : تكشف عدم تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الخنازير داخل مستشفى جلولاء العام .

كشفت إدارة مستشفى جلولاء العام، في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، حقيقة تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الخنازير داخل المستشفى.

وذكرت إدارة مستشفى جلولاء، في بيان لها أن "شائعات تدوالتها بعض صفحات الفيسبوك تحدثت عن وجود حالة اصابة لمرض انفلونزا الخنازير داخل مستشفى جلولاء العام". وأكد البيان، عدم تسجيل "أي اصابة بهذا المرض، وان الامر كان مجرد الاشتباه بالاصابة وبعد اجراء الفحوصات اللازمة، تم التأكد من عدم وجود اي اصابة بفيروس انفلونزا الخنازيرH1N1". ويعد مستشفى جلولاء العام من اهم المستشفيات الحكومية في مدن حوض حمرين التابعة لمحافظة ديالى.