بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 04 شباط 2020
آخر الأخبار
سيناريو لتصفية التظاهرات ..عرابه الصدر ومنفذوه القبعات الزرق ..والمكلف صامت الدهلكي يستغرب من عدم اشارة رئيس الوزراء الى ملف النازحين واعمار المناطق المحررة برلمانية: تمرير الموازنة من اولويات رئيس الوزراء المكلف الجديد نائب عن ائتلاف النصر: مقبلون على فوضى ودعمنا لعلاوي مشروط بـ 14 نقطة القدو يدعو علاوي للالتزام بحزمة التعهدات التي اطلقها خلال خطابه بعد التكليف النزاهة الاتحادية تضبط حالات تلاعب واختلاس للمال العام في تقاعد النجف ائتلاف النصر: لم نكن جزءا من التفاهمات والمباحثات بشأن ترشيح علاوي الى رئاسة الوزراء اصابة احد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل قرية دجلة الترفيهية وسط بغداد .. تفتح ابوابها قريبا اعتقال ضابط سرق رواتب وحدته البالغة نصف مليار دينار وحاول الهرب الى الخارج
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 03 شباط 2020 10:35 م

ديالى : تكشف عدم تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الخنازير داخل مستشفى جلولاء العام .

84510711_660472191450418_3814039630110523392_n

كشفت إدارة مستشفى جلولاء العام، في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، حقيقة تسجيل إصابة بمرض انفلونزا الخنازير داخل المستشفى.

وذكرت إدارة مستشفى جلولاء، في بيان لها أن "شائعات تدوالتها بعض صفحات الفيسبوك تحدثت عن وجود حالة اصابة لمرض انفلونزا الخنازير داخل مستشفى جلولاء العام". وأكد البيان، عدم تسجيل "أي اصابة بهذا المرض، وان الامر كان مجرد الاشتباه بالاصابة وبعد اجراء الفحوصات اللازمة، تم التأكد من عدم وجود اي اصابة بفيروس انفلونزا الخنازيرH1N1". ويعد مستشفى جلولاء العام من اهم المستشفيات الحكومية في مدن حوض حمرين التابعة لمحافظة ديالى.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الإثنين، 03 شباط 2020 10:36 م
إقرأ ايضا
84316944_185072535932448_1308392229731041280_n

أنفجار عبوة بالقرب من جسر الحضارات فى الناصرية بدون خسائر 03 شباط 2020 10:57 م

هيئة استثمار بغداد

قرية دجلة الترفيهية وسط بغداد .. تفتح ابوابها قريبا 03 شباط 2020 06:24 م

وزارة الصناعة والمعادن

الصناعة : اكثر من 18 الف مشروع متوقفة عن العمل 03 شباط 2020 12:18 م

غزال-الريم-780x405

ديالى تدعو لاستثمار أكبر محمية للغزلان البرية في العراق 03 شباط 2020 11:56 ص

عالية نصيف

عالية نصيف: وزارة النقل ارتكبت مخالفة بتمديد فترة بقاء عدد من مدراء محطات الخطوط الجوية العراقية بالخارج في مناصبهم 03 شباط 2020 11:35 ص

قبعات زرقاء

اشتباكات بين متظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء في ساحة اعتصام البصرة 03 شباط 2020 11:03 ص

resizer

مازن الخزاعي: مندلي تضم أكبر محمية طبيعية للغزلان البرية في العراق 02 شباط 2020 09:43 م

images (2)

ارتفاع غير مسبوق بأسعار قناني غاز الطبخ في الإقليم 02 شباط 2020 09:08 م

التعليقات