مقتل محتج طعناً خلال هجوم "قبعات الزرقاء" على متظاهرين

توفي متظاهر مناهض للحكومة متأثراً بجروحه بعد طعنه بالسكين الاثنين جنوب بغداد، خلال هجوم على متظاهرين لأشخاص يرتدون قبعات زرقاء.



وأصيب ثلاثة متظاهرين آخرين بجروح من جراء ضربات بالعصي، وفق ما أوضحت المصادر الطبية، خلال الاشتباك الذي انتهى بتدخل القوات الأمنية وإبعاد أصحاب القبعات الزرقاء من مخيم الاحتجاج أمام مقر مجلس محافظة بابل منذ مطلع تشرين الأول.