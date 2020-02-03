إعلامي سعودي: الانتفاضة العراقية لن تهدأ إلا بإسقاط إيران

أكد الإعلامي السعودي سامي العثمان، اليوم، أن الانتفاضة العراقية لن تهدأ إلا بإسقاط إيران وأذنابها في العراق.



وقال في تغريدة عبر "تويتر": "بشكل وقح وسافر وعنصري وشعوبي فارسي، المكلف بتشكيل حكومة فارسية في العراق علاوي يتعهد بالحفاظ على مصالح الأحزاب الإيرانية في العراق!! صدقوني لن تهدأ الانتفاضة العراقية وتستكين حتى تسقط الفرس وتسحق وتسحل أذنابهم في العراق".

