الزراعة تمنع صيد الأسماك وتسويقها بين المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها بين المحافظات تزامنا مع بدء موسم التكاثر في الأنهار والأهوار والمسطحات المائية كافة من أجل تنمية وزيادة أعداد الثروة السمكية في البلد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “القرار يشمل منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها في محافظات (البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية والنجف الاشرف) للفترة من 15/2 ولغاية 15/4 ومحافظات (بغداد، ديالى، صلاح الدين، الانبار، بابل، كربلاء المقدسة وواسط) للفترة من 1/3 ولغاية 1/5، فضلا عن محافظات (كركوك، ونينوى) للفترة من 1/4 ولغاية 1/7/2020".

وأضاف البيان أنه “تم استثناء كل الأسماك البحرية والمزارع السمكية (الكارب العادي، الكارب العشبي والكارب الفضي) من هذا القرار، ويترتب على المخالف لهذه التعليمات عقوبات قانونية”، مبينا أن “هذا القرار يأتي للمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية في العراق”.