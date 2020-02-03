مع استمرار الاحتجاجات.. علاوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

على الرغم من الاحتجاجات المتواصلة في مختلف المدن العراقية رفضاً لتشكيل محمد علاوي للحكومة، بدأ علاوي، الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة بلقاءات مع قوى سياسية عدة، وفق ما نقلته قناة "السومرية" عن مصدر سياسي.



وتهدف لقاءات علاوي لطرح برنامجه الحكومي وآلية الذهاب لانتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى منتصف العام المقبل. وسيكون التصويت على الحكومة الجديدة نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير.



وأكد رئيس الوزراء المكلف خلال اجتماع مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وعلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعاً.



في المقابل، أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن نائب تحالف الفتح حامد الموسوي، بأن رئيس الوزراء المكلف طلب من القوى السياسية عدم التدخل في عمله، ومنحه صلاحيات كبيرة من أجل حفظ أمن البلاد وتحقيق مطالب الشعب.



وطالب الموسوي القوى السياسية بدعم حكومة علاوي، واختيار شخصيات مهنية ومستقلة.