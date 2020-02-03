عضو ائتلاف دولة القانون : كتله سياسية داخل البناء تنفرد باتخاذ القرارات .... مؤكدا ستفشل في تكليف "علاوي"

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الإله النائلي، الاثنين 3 شباط 2020، أن تحالف البناء "غير رصين" وقراراته مزاجية ومنفردة، فيما اتهم كتلة سياسية داخله بالتفرد باتخاذ القرارات بدلاً عنه.



وقال النائلي في حديثه "كنا ننتظر دعوة من قبل تحالف البناء لعقد اجتماع من اجل ترشيح أكثر من شخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء، ومن ثم يتم اختيار شخصية معينة وتقديمها إلى رئيس الجمهورية، لتصبح القضية اكثر ديمقراطية، لكن للأسف الشديد هذا الأمر لم يحصل".



وأضاف، أن "كتلة سياسية (لم يسميها) داخل تحالف البناء، انفردت بالاتفاق مع اطراف اخرى خارج التحالف، لاختيار محمد توفيق علاوي وفق مزاجها ورؤيتها"، مؤكداً أن "رؤيتها غير متكاملة، لأنها فشلت في اختيار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وبكل تأكيد ستفشل في تكليف علاوي".



وأكد النائلي أن "تحالف البناء تصدع كثيرا بسبب مزاجية تلك الكتلة، والامور لن تسير على ما يرام داخل البناء بسبب ما حصل".



وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي كشف، الإثنين (03 شباط، 2020) عن الجهة التي رشحته لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي في المنصب.



وقال عبر جداريته على منصة فيسبوك، "لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة برفضهم أغلب الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى هذا الحال المزري، لقد تمثلت هذه الإنجازات بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات فضلا عن إسقاط مرشحي الأحزاب لتولي منصب رئيس الوزراء".



وأضاف "على إثر ذلك استجابت مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم إلى حوالي 170 نائبا إلى مطالب المتظاهرين فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاء بينهم عن الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي فكان محمد علاوي بحق ممثلا عن المتظاهرين السلميين".



وأردف: "أخشى ما يخشاه الفاسدون هو أطروحات محمد علاوي في إنهاء المحاصصة السياسية فيفقد هؤلاء ما يأملوه من فساد وسرقات، لذلك تحركوا لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين، وإني من هذا المنبر أوجه نداء إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء".



وتابع: "إننا فقط بروح الأخوة والمحبة والتعاون نستطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره وتطوره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من إنجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية إن تخلينا عن روح الأخوة والتعاون وأشعنا روح الخلاف والنزاع والصراع".



وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً له