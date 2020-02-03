بسبب كورونا.. أسعار النفط تواصل الهبوط

تواصل أسعار النفط في الهبوط أثناء التعاملات، اليوم الإثنين، وذلك نتيجة المخاوف الموجودة حاليا في التعامل أو الطلب على خام النفط من الصين بعد انتشار الفيروس القاتل كورونا، وذلك بالرغم من وجود احتمالات تخفيضات انتاجية أكبر من منظمة أوبك وحلفائها قدمت بعض الدعم للسوق.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت دولاراً إلى 55.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2019.

وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتاً إلى 50.98 دولار للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 50.42 دولار، وهو أيضاً أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2019