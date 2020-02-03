مفوضية حقوق الإنسان تطالب الحكومة باجلاء العراقيين من ووهان الصينية

أطلقت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، نداء إغاثة إنساني لإجلاء الطلبة العراقيين من مقاطعة ووهان الصينية بسبب خطر فيروس كورونا القاتل.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان، انه بالنظر لورود العديد من الطلبات لمجموعة المواطنين العراقيين المبتعثين إلي جمهورية الصين الشعبية /مقاطعة ووهان والتي تعتبر موطن انتشار فايرس الكورونا والبالغ عددهم اكثر من {١٠٠} عائلة، اضافة الى [١٦٠] طالب ماجستير ودكتوراه مع عوائلهم واطفالهم والبعض الآخر منهم رجال أعمال ومستثمرين”.

وأضاف ”اننا نطلق نداء استغاثة انساني للحكومة العراقية بامكانية ارسال طائرة خاصة لإجلائهم بالتنسيق مع الحكومة الصينية”.

وبين الغراوي، أن ”العديد من الدول أجلت رعاياها بعد ان قامت الحكومة الصينية بإجراء الفحوصات اللازمة لهم الا الرعايا العراقيين الذين مازالو في الحضر الصحي في دورهم لمدة تزيد على أسبوعين بدون تدخل من الحكومة لإجلائهم وإبعادهم عن منطقة الخطر”.