ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات فى العراق إلى 5 مواطنين

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مصادر ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات في العراق اليوم إلى 5 مواطنين.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوى المتظاهرين إلى سحب فتيل النزاع والخلافات، وقال علاوي في سلسلة تغريدات على تويتر أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين": ‏لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة بتغيير موازين النظام السياسي، على إثر ذلك استجاب مجموعة من النواب المستقلين إلى مطالب المتظاهرين، فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسماؤهم وصورهم في ساحات التظاهر، وتم اختيار محمد توفيق علاوي ممثلاً عن المتظاهرين السلميين".

وأضاف "أن خشية الفاسدين من طروحات محمد علاوي لانهاء فسادهم دفعهم للتحرك لاشاعة اجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين".