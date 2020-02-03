علاوي : يؤكد ل "الأمم المتحدة" حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين ... وتشكيل حكومة كفاءات

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلد.



وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي، في بيان له ، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، استقبل اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت".



وأضاف البيان، أن "بلاسخارت قدمت التهنئة لعلاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وتعهدت بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة، بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع ابنائه".



وأكد علاوي خلال اللقاء على "حرصه لتنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا".



