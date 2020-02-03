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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 03 شباط 2020 06:45 م

برلمانية: تمرير الموازنة من اولويات رئيس الوزراء المكلف الجديد

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

أكدت النائبة في تحالف النصر، ندى شاكر، أن من اولويات رئيس الوزراء المكلف الجديد، محمد توفيق علاوي، هي تمرير الموازنة، موضحة أن الجميع سيراقب عمله خلال الفترة المقبلة، وفي حل انحرف عن مساره سيتم سحب الثقة عنه.

وقالت النائبة عن تحالف النصر، ندى شاكر جودت، إن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، يجب ان يقوم بإجراء محاكمة عادلة لقتلة المتظاهرين، وبشكل علني، بعد الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة والاقتصاص من القتلة مهما كان وضعهم السياسي والحزبي. مؤكدة: أن هذا الاجراء هو وفاء لدماء الشهداء الذين سالت دماؤهم في ساحات الاعتصام طيلة الاشهر الماضية .
واضافت: من اولويات علاوي في المرحلة المقبلة هي تمرير الموازنة لان العديد من المشاريع الحكومية معطلة بسبب تأخر اقرارها. مبينة: أن علاوي جاء في فترة حرجة لإنقاذ البلد من السقوط في الهاوية، لذا تم تكليف، كونه مشهودا له بالوطنية، ورفضه جميع الاملاءات من قبل الكتل السياسية .
وأوضحت شاكر: أن علاوي قد لا تنطبق عليه جميع شروط المعتصمين، لكن حكومته ستكون انتقالية لحين اكمال الامور الخاصة بإجراء الانتخابات في المرحلة المقبلة .
وبيّنت شاكر: أن المتظاهرين عليهم ان يعرفوا خطورة وضع البلد الحالي على الصعيدين الداخلي والخارجي ،والاجندات الخارجية التي تدفع بالبلد الى التقسيم بعد فشل مشروع داعش الارهابي الذي اريد له ان يسيطر على العراق بأكمله، وينتظروا نتائج المرحلة المقبلة .
وتابعت شاكر: أن تكليف علاوي جاء من نواب من كتلة مختلفة، ولم يأت من كتلة محددة، لذا فإن الجميع سيراقب عمله خلال الفترة المقبلة، وفي حل انحرف عن مساره سيتم سحب الثقة عنه مثل ما حصل مع عادل عبد المهدي، لذا يجب تفويت الفرصة على اعداء العراق، فضلا عن اعطائه فرصة للتهيئة للمرحلة المقبلة قبل الحكم مسبقا عليه .

 

ف.ا

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