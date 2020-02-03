نائب عن ائتلاف النصر: مقبلون على فوضى ودعمنا لعلاوي مشروط بـ 14 نقطة



كشف النائب عن ائتلاف النصر، رياض التميمي، عن دعم مشروط لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من قبل ائتلاف، محذرا من فوضى مقبلة في حال الاستمرار بالبحث عن مرشح جديد.



وقال التميمي ، ان "علاوي أتى بترشيح من الـ170 نائبا وبدعم من كتل سياسية لاعطاء قوة دفع لرئيس الجمهورية بتكليفه للخروج من الازمة".



وأضاف ان "النصر ليس معارضا لتكليف علاوي وانما مع البرنامج الحكومي الذي يلبي مطالب المتظاهرين".



وأكد التميمي ان "جميع الكتل السياسية وعت خطورة المرحلة القادمة من خلال الدماء التي سالت في التظاهرات وتحاول إعادة الثقة مع الشعب التي تسببت بزعزعتها حكومة عادل عبد المهدي ويتحملها والكتل السياسية التي توافقت عليه".



وبين "نحن في مرحلة خطرة ووافقنا على نقاط علاوي الـ 14، ونحن داعمون للبرنامج الحكومي له اذا تحقق واذا أخل به سوف نسحب تكليفه من قبل 170 نائبا ".



وقال"نحن مقبلون على فوضى وعلينا الخروج بمرشح يستطيع انقاذ البلد ويعد للانتخابات مبكرة وكمسؤولين يجب ان نطمئن الشعب باننا سنكون مراقبين للبرنامج الحكومي القادم".



وتابع "سندعم علاوي ان تمكن من تطبيق الـ 14 نقطة التي ألزم بها نفسه وسُيدعم من البرلمان والشارع وان اخفق سيواجه ذلك".



ف.ا