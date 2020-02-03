القدو يدعو علاوي للالتزام بحزمة التعهدات التي اطلقها خلال خطابه بعد التكليف





دعا القيادي في تحالف الفتح، النائب حنين القدو، رئيس الوزراء المكلف الالتزام بحزمة التعهدات التي اطلقها خلال خطابه بعد التكليف من قبل رئيس الجمهورية، لان عدم تنفيذ أي تعهد قد يؤدي الى مشاكل في الشارع العراقي.



وقال: ان هناك تحديات وعقبات كثيرة ستواجه علاوي في المرحلة المقبلة، ابرزها الفساد الاداري والسياسي والمالي المستشري في عموم البلاد، حيث هناك مشاريع متوقفة ومتلكئة بسبب الفساد، يجب محاربتها ومحاسبة المفسدين.



واشار الى: ان على الرئيس المكلف اعادة هيبة الدولة من خلال اتخاذ القرارات التي تعزز سيادة البلاد، وتفرض قوة الدولة وهيبتها من زاخو الى البصرة، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية الصينية التي ستتكفل بإعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في البلد. مشددا على ضرورة تعزيز قدرات القوات الامنية من خلال التسليح والتدريب والتجهيز.



ف.ا