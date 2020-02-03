النزاهة الاتحادية تضبط حالات تلاعب واختلاس للمال العام في تقاعد النجف



اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط حالات تلاعب واختلاس في هيأة التقاعد الوطنية –فرع النجف، مبينة أن المبالغ المختلسة تجاوزت 350 مليون دينار.



واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن فريقا من الدائرة انتقل إلى هيأة التقاعد الوطنية – فرع النجف، وقام بضبط موظفين اثنين، إضافة إلى استمارات مصروف المدرج فيها أرقام وصولات القبض التي لم يتم ترحيل قيمة مبالغها النقدية إلى سجل "يومية الصندوق".



وتابعت إن التحقيقات الأولية قادت إلى استخدم المتهمين ذات رقم وصل القبض في معاملتين مختلفتين، وترحيل قيمة المبلغ إلى السجل بشكلٍ أصوليٍّ في المعاملة الأولى، فيما تمَّ اختلاس مبالغ المعاملة الثانية، مشيرةً إلى إقدام المتهمين اللذين يعملان أميني صندوق في دائرة تقاعد النجف باختلاس مبلغ (355,985,090) دينار.

ف.ا