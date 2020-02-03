ائتلاف النصر: لم نكن جزءا من التفاهمات والمباحثات بشأن ترشيح علاوي الى رئاسة الوزراء





اكدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات مظفر، ان ائتلافها لم يكن جزءا من التفاهمات والمباحثات بشأن ترشيح محمد علاوي الى رئاسة الوزراء.



وقالت مظفر ان علاوي لم يختاره الشعب، وإنما اختارته الكتلتان الكبيرتان في البرلمان، بدليل ان المتظاهرين خرجوا في عموم شوارع البلاد تنديدا بتكليف علاوي لرئاسة الوزراء.



واضافت: ان ائتلاف النصر حدد عدة مهام لرئيس الوزراء المكلف، وعلى علاوي الالتزام بها من اجل اعادة الثقة بالشعب العراقي. مبينة: ان ابرز هذه المهام تشكيل محكمة للافصاح عن الجناة الذين تورطوا بمقتل المتظاهرين والقوات الامنية خلال التظاهرات وكذلك اعداد موازنة عادلة بين جميع المحافظات، ومن ضمنها اقليم كردستان، بالاضافة الى تهيئة اجواء نزيهة ومناسبة للقيام بانتخابات مبكرة، وتأمينها امنيا ودستوريا تحت الاشراف الاممي، فضلا عن محاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة والقرارات الاستراتيجية التي تخص سيادة البلد واستقراره كما اكدت عليه المرجعية.



ف.ا