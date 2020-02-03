بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 03 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 03 شباط 2020 06:28 م

اصابة احد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل

استشهاد عامل بلدية بتفجير عبوة ناسفة في ديالى


اصيب احد  عناصر ميليشيا  الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي  بابل.

وقال بيان للحشد "  إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء امس ، على دورية للواء 46  ، على الطريق الرابط بين قاطع جرف الصخر وصحراء الرزازة، ما ادى الى اصابة احد  عناصر اللواء".

ف.ا
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