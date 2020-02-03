اصابة احد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل





اصيب احد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل.



وقال بيان للحشد " إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء امس ، على دورية للواء 46 ، على الطريق الرابط بين قاطع جرف الصخر وصحراء الرزازة، ما ادى الى اصابة احد عناصر اللواء".



ف.ا