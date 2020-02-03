اصابة احد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل

اصيب احد عناصر ميليشيا الحشد بانفجار عبوة ناسفة شمالي بابل. وقال بيان للحشد " إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء امس ، على دورية للواء 46 ، على الطريق الرابط بين قاطع جرف الصخر وصحراء الرزازة، ما ادى الى اصابة احد عناصر اللواء". ف.ا Copy أخبار متعلقة اصابة اربعة عناصر من ميليشيا الحشد في حادث سير قرب بعقوبة معهد واشنطن: العراق بات "منزلا بلا سقف" .. وأمريكا تخشى دعما إيرانيا الكترونيا للحشد الطائفي اصابة احد عناصر الحشد بنيران قناص شمالي بابل انفجار قنبلة يدوية في معسكر لميليشيا الحشد في بابل يسبب سقوط جريحين انشقاقات عميقة داخل ميليشيا الحشد .. والحكومة تلوح بلجم الفصائل "المتمردة" !! اعتقال محامي بتهمة الاعتداء على موظف حكومي في بابل