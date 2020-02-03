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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 03 شباط 2020 06:16 م

اثيل النجيفي : بقاء النظام السياسي مرهون بنجاح محمد علاوي

أثيل النجيفي

رهن القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، بقاء النظام السياسي في العراق بنجاح حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، معتبرا انه ليس من الصحيح ان تشارك اية جهة سياسية في حكومة علاوي.

وقال النجيفي في تصريح صحفي :" اذا انهارت حكومة علاوي، ولم تنجح، فان النظام السياسي العراقي سيكون معرضاً للانهيار، وهذا خطر يهدّد كل القوى السياسية، لهذا على الاخيرة ان تسمح له بالنجاح وتساعده في ذلك، ولا تتدخل في تشكيل حكومته ".

واضاف  :" ليس صحيحا  ان تشارك اية  جهة سياسية في حكومة علاوي، فمن يشارك في هذه الحكومة عليه الا يشارك في الانتخابات المقبلة، وهذا الشيء الوحيد الذي يجعل  الحكومة الجديدة المؤقتة تنجح ".

 

ف.ا

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