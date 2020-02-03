نائب : البرلمان مستعقد لعقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة علاوي



اكد النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي:" ان البرلمان على اتم الاستعداد لعقد جلسة استثنائية للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، لافتا الى ان البرلمان سيصوت على الكابينة حتى وان تم اختيار 50% منها.



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء محمد علاوي لديه فترة شهر لتشكيل كابينته الوزارية والتصويت عليها داخل البرلمان".



واضاف :" ان البرلمان لم يحدد بعد موعد عقد جلسته بشأن التصويت ، لكن رئيس المجلس محمد الحلبوسي اعلن استعداده لعقد جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية".



وبين :" ان البرلمان سيصوت على الكابينة الوزارية حتى وان اكمل منها علاوي 50%، اذ لاتوجد معرقلات تجاه التصويت على الكابينة الوزارية في حال اختيارها من قبل رئيس الوزراء الجديد ".



ف.ا