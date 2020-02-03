حزب بارزاني : اجراء انتخابات مبكرة ضرب من الخيال

استبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ، امكانية اجراء انتخابات مبكرة في ظل الظروف الراهنة .
وقال عضو الحزب ماجد شنكالي في تصريح صحفي :" ان الحديث عن انتخابات مبكرة ، هو ضرب من الخيال ".
واضاف :" ان الصيغة التي تم فيها تشريع قانون الانتخابات اطلقت رصاصة الرحمة على قضية الانتخابات المبكرة، في ما يتعلق بالتمثيل على اساس الاقضية".
ودعا شنكالي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، لان يكون رئيسا لوزراء كل العراق والعراقيين وليس لمكون معين فقط ، مبينا :" ان رئيس الوزراء المكلف تم ترشيحه من جهات سياسية، لم تفصح عن نفسها بشكل علني ، لكننا على قناعة بعدة امور ، اولها ان الحكومة المقبلة لن تكون حكومة مؤقتة وبصلاحيات محدودة ، بل هي حكومة بكامل الصلاحيات".
ف.ا