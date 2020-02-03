حزب بارزاني : اجراء انتخابات مبكرة ضرب من الخيال



استبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ، امكانية اجراء انتخابات مبكرة في ظل الظروف الراهنة .



وقال عضو الحزب ماجد ‏شنكالي في تصريح صحفي :" ان الحديث عن انتخابات مبكرة ، هو ضرب من الخيال ".



واضاف :" ان ‏الصيغة التي تم فيها تشريع قانون الانتخابات اطلقت رصاصة الرحمة على قضية ‏الانتخابات المبكرة، في ما يتعلق بالتمثيل على اساس الاقضية".



ودعا شنكالي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، لان يكون رئيسا لوزراء كل ‏العراق والعراقيين وليس لمكون معين فقط ، مبينا :" ان رئيس الوزراء المكلف تم ترشيحه من جهات ‏سياسية، لم تفصح عن نفسها بشكل علني ، لكننا على ‏قناعة بعدة امور ، اولها ان الحكومة المقبلة لن تكون حكومة مؤقتة وبصلاحيات ‏محدودة ، بل هي حكومة بكامل الصلاحيات".‏



ف.ا