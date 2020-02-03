أبو رغال المتخبئ في قم يهدد العراقيين بحرب أهلية.. والشعب العراقي يستعد لرجم عصابات أبو رغال بالحجر والنعال

كشفت مصادر سياسية، عن أن مقتدى الصدر "أبو رغال" يريد اسعال حرب أهلية في الجنوب وبغداد، حتى يرضي إيران ويعود نفوذ نظام مرشد نظام الملالي الإيراني مرة أخرى إلى العراق.

وأضافت تلك المصادر، لـ "بغداد بوست"، أن الحرب الأهلية التي يريدها مقتدى في العراق هي نسخة طبق الأصل من الحرب الأهلية اللبنانية، والتي نفذها ميليشيا حزب الله بتعليمات إيرانية.

وأكدت أن هدف إشعال الحرب الأهلية هو إدخال العراق في فوضى لمدة ٣ سنوات تتمكن خلالها إيران من إعادة سيادتها.

وأوضحت أن الصدر "أبو رغال" يهدد الشعب العراقي في الجنوب بدمار شامل لمدنهم في حالة عدم انسحابهم من ساحات الاعتصام.

وأشارت إلى أن "أبو رغال" المتخبئ في قم يهدد العراقيين بحرب أهلية شاملة إذا لم يعودوا إلى منازلهم.

وقد أطلق أنصار الصدر المعروفون بأصحاب "القبعات الزرقاء" اليوم الاثنين، الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، فيما يؤكد الأخير أن اسمه طُرِح في ساحات التظاهر.

وأفاد نشطاء في محافظة النجف جنوبي البلاد، بأن أصحاب القبعات الزرقاء أطلقوا الرصاص الحي بكثافة ضد المحتجين وسط المحافظة، مما تسبب بحالة هلع في الشارع.

وأشاروا إلى أن "أصحاب القبعات الزرقاء أبعدوا المتظاهرين بالقوة عن أماكن احتجاجاتهم، وأعادوا فتح الطرق".

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أجبر أنصار الصدر المتظاهرين على الابتعاد عن المؤسسات الحكومية والجامعات والأبنية المدرسية بالتنسيق مع قوات الأمن، وأعادوا فتح بعض الطرق المغلقة.

وفي محافظة بابل جنوبي البلاد، أفاد نشطاء، بوقوع اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أصحاب القبعات الزرقاء والمتظاهرين بعد رفض الأخيرين إخلاء مناطق اعتصامهم.

ويطالب المحتجون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ عام 2003.



