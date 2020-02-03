عصابات الصدر تعتدي على متظاهري بغداد.. والمحتجون يتحدون الصدر: نحن باقون

اعتدت عصابات مقتدى الصدر على المتظاهرين في العراق، حيث نشر متظاهرون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكدون فيه تعرضهم للاعتداء من أنصار التيار الصدري، أو من يعرفون بـ"أصحاب القبعات الزرقاء" في ساحة التحرير وتحديداً بجانب "المطعم التركي".

وأفاد محتجان ظهرا في الفيديو أن أنصار الصدر اعتدوا على المتظاهرين السلميين بعد أن طلب منهم المتظاهرون عدم إنزال صور الضحايا الذين سقطوا إثر احتجاجات العراق الممتدة منذ أشهر، والتي رفعت قريباً من المطعم.

كما أكد الشاب في الفيديو، أن المحتجين باقون في ساحة التحرير حتى تنفيذ مطالبهم، مشيراً إلى أن تهديدات أنصار الصدر لن تثنيهم عن هدفهم رغم القتل والقمع وإحراق الخيم، ووجه نداءه لجميع المحافظات العراقية الأخرى.

من جهة أخرى، طرد متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية جنوب البلاد الأحد، أنصار الصدر بعد تمزيقهم لافتة تحتج على تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة.

كما نشر ناشطون مقاطع فيديو توضح مشادات كادت أن تتحول إلى اشتباك بين المتظاهرين و"أصحاب القبعات الزرقاء"، في الناصرية.

وقد طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر القوات الأمنية بمنع كل من يحاول قطع الطرقات في العراق، ودعا أيضاً وزارة التربية لمعاقبة من يعرقل الدوام المدرسي.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "إن "الثورة" يجب أن تعود إلى انضباطها وسلميتها".. وذلك لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، بحسب تعبيره.

بالمقابل، اعتبر المحتجون رسالة الصدر ودعمه لعلاوي "خيانة"، وهتفوا في ساحة الطيران وسط بغداد "مرفوض بأمر الشعب لا تغرد إنت بكيفك"، وأخرى "ثورة شبابية ما حد قادها".

يذكر أن أفراد القبعات الزرقاء هم أنصار للتيار الصدري يتبعون لـ"سرايا السلام" وهي الجناح العسكري التابع لزعيم التيار مقتدى الصدر الذي رحب بتكليف علاوي واعتبره "خطوة جيدة"، ما أثار ضده موجة سخط واسعة.