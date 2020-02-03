ميمي يستهل مشواره في الدوري البرتغالي بمواجهة " سبورتينغ لشبونة "



يستهل مهاجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مهند علي " ميمي" مشواره الاوروبي مع فريق (بورتيمو نينسي ) البرتغالي ، امام مضيفه فريق ( سبورتينغ لشبونة ) مساء يوم الاحد المقبل ، التاسع من شهر شباط الجاري ضمن الاسبوع العشرين من الدوري البرتغالي الممتاز.



وتأمل ادارة النادي البرتغالي بان يكون ميمي عاملاً مساعداً في التخلص من النتائج المتواضعة التي حققها الفريق في ختام الاسبوع التاسع عشر ، حيث تعرض الى تسع هزائم وتعادل في ثماني مباريات ولم يتمكن من الفوز سوى في مباراتين ، وضعته في المركز ماقبل الاخير في الترتيب برصيد 14 نقطة فقط ، بشكل جعله يواجه شبح الهبوط الى دوري الدرجة الاولى بالموسم 2020-2021 .



واصبح مهند علي اللاعب العراقي الثاني الذي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم مع زميله اسامة رشيد لاعب وسط ( سانتا كلارا ) .