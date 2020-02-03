اتحاد الكرة يغير آلية اقامة الدوري .. ومكان اقامته





تدرس لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجراء تغيير على آلية استئناف الدوري الممتاز.



وقال مصدر في اللجنة في تصريح صحفي :" ان لجنة المسابقات ، بعدما قررت اقامة الدوري على وفق نظام المجموعات، قررت اقامة الدوري على وفق آلية جديدة ".



واوضح :" ان تغييرات طرأت على قرار اللجنة، بعدما قررت الاندية المنسحبة المشاركة في الدوري الممتاز، وبالتالي سيقام الدوري على وفق الآلية القديمة من مرحلة واحدة ".



واضاف :" ان جميع الاندية ستشارك في النظام الجديد للبطولة، ومن المؤمل ان تقام المباريات في العاصمة بغداد، بعدما كان من المقرر اقامتها في محافظات اقليم كردستان ".





وكان اتحاد الكرة حدد السادس عشر من الشهر الجاري موعدا لانطلاق الدوري الممتاز ، في محافظات اقليم كردستان .

