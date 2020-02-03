الصناعة : اكثر من 18 الف مشروع متوقفة عن العمل



كشفت وزارة الصناعة عن توقف 18167 مشروعاً صناعياً عن العمل، فيما اشارت الى وضع خطط لتأهيل المصانع والشركات التابعة لها .



وقال المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي في تصريح صحفي :" ان اغلب المعامل والمصانع تعرضت الى الضرر والتدمير بسبب دخول عصابات داعش الارهابية ، والعمليات العسكرية التي جرت لتحرير المناطق التي احتلتها هذه العصابات ".



واضاف :" ان الوزارة اعدت الخطط والبرامج المدروسة والهادفة لتأهيل المعامل والمصانع والشركات التابعة لها المنتشرة في عموم المحافظات ، خلال الاعوام المقبلة ، لتحسين وتنويع الانتاج المحلي وتطوير العملية الانتاجية ".



واشار الصافي الى اتخاذ اجراءات عديدة لمعالجة مشكلة الشركات الخاسرة ، منها اعادة الهيكلة وتقييم للخطوط الانتاجية الموجودة وتطوير تلك التي تمتاز بالجدوى الاقتصادية".