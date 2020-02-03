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الإثنين, 03 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 03 شباط 2020 12:18 م

الصناعة : اكثر من 18 الف مشروع متوقفة عن العمل

وزارة الصناعة والمعادن
الصناعة : اكثر من 18 الف مشروع متوقفة عن العمل

كشفت  وزارة الصناعة عن  توقف 18167 مشروعاً صناعياً عن العمل، فيما اشارت الى وضع خطط لتأهيل المصانع والشركات التابعة لها .

وقال المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي في  تصريح صحفي :" ان اغلب المعامل والمصانع تعرضت الى الضرر والتدمير بسبب دخول عصابات داعش الارهابية ، والعمليات العسكرية التي جرت لتحرير المناطق التي احتلتها هذه العصابات ".

واضاف :" ان الوزارة اعدت الخطط والبرامج المدروسة والهادفة لتأهيل المعامل والمصانع والشركات التابعة لها  المنتشرة في عموم المحافظات ، خلال الاعوام المقبلة ، لتحسين وتنويع الانتاج المحلي وتطوير العملية الانتاجية ".

واشار الصافي الى اتخاذ اجراءات عديدة لمعالجة مشكلة الشركات الخاسرة ، منها اعادة الهيكلة وتقييم للخطوط الانتاجية الموجودة وتطوير تلك التي تمتاز بالجدوى الاقتصادية".
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